Болельщики «Динамо» нарисовали граффити на стене Виктора Цоя в преддверии матча с «Краснодаром». Фанаты написали строчку из песни группы «Кино»: «Перемен требуют наши сердца».
В «Динамо» отреагировали на поступок болельщиков и пообещали подарить два билета на матч с «Краснодаром» тому, кто первым сфотографируется на фоне стены с клубной атрибутикой.
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СораДники! Этой ночью в культовом месте Москвы #стенацоя появилась вот такая надпись. И правда — перемены в результатах нам очень нужны 🙏 надеемся, ваша поддержка поможет добиться победы уже сегодня! А тот, кто первым сфотографируется с динамовской атрибутикой на фоне этой надписи, как это сделал наш ведущий @dmitry_derunets по пути в Химки, и выложит в Инстаграм с хештегами #твоякоманда #стенацоя — получит два билета на сегодняшний матч. На хорошие места 😉 спешите — сила в движении 🏃♀🏃♂ Помните, что профиль должен быть открытым!
Напомним, в матче 23-го тура российской премьер-лиги московское «Динамо» дома сыграло вничью против «Краснодара» со счетом 1:1.
В составе москвичей единственный мяч забил Евгений Марков на 77-й минуте с передачи Жоаозиньо.
У гостей отличиться сумел Вандерсон десять минут спустя первого гола.
Следующий матч черно-зеленые проведут 20 апреля дома против петербургского «Зенита». «Динамо» в этот же день примет самарские «Крылья Советов».