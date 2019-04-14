Болельщики «Динамо» нарисовали граффити на стене Виктора Цоя в преддверии матча с «Краснодаром». Фанаты написали строчку из песни группы «Кино»: «Перемен требуют наши сердца».

В «Динамо» отреагировали на поступок болельщиков и пообещали подарить два билета на матч с «Краснодаром» тому, кто первым сфотографируется на фоне стены с клубной атрибутикой.

Напомним, в матче 23-го тура российской премьер-лиги московское «Динамо» дома сыграло вничью против «Краснодара» со счетом 1:1.

В составе москвичей единственный мяч забил Евгений Марков на 77-й минуте с передачи Жоаозиньо.

У гостей отличиться сумел Вандерсон десять минут спустя первого гола.

Следующий матч черно-зеленые проведут 20 апреля дома против петербургского «Зенита». «Динамо» в этот же день примет самарские «Крылья Советов».