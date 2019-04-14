В Батуми состоялся чемпионат Европы по тяжёлой атлетике: для российских штангистов это был всего второй крупный старт после дисквалификации. Вернувшись после отстранения, сборная России сначала вышла на помост чемпионата мира, а теперь попробовала свои силы и в Европе.

Сборная России выиграла медальный зачёт

Возвращение на международный помост можно смело назвать успешным: команда выиграла медальный зачёт чемпионата, завоевав одиннадцать медалей — три золотых, пять серебряных и три бронзовых. Однако нельзя не обратить внимание на один факт: лишь две из одиннадцати наград команде принесли мужчины.

Традиционно сборная России была сильна в самых тяжёлых весовых категориях и не всегда блистала в более лёгких, однако вызванная допинговыми дисквалификациями смена поколений внесла свои коррективы.

49 кг, 55, 59 – теперь и в этих категориях у России есть медали. Зрителю, не следящему за происходящим в кулуарах отечественной тяжелой атлетики, многие фамилии будут не знакомы. Кристина Соболь, Светлана Ершова, Татьяна Алеева – этих спортсменок не было в сборной до допинговой истории, но теперь они готовы биться за медали. Да, чемпионат Европы — далеко не то же самое, что чемпионат мира: здесь нет многих самых серьёзных соперников. Но и команда начинает буквально с нуля.

Есть в составе и привычные фамилии – Анастасия Романова, Тима Туриева, Татьяна Каширина. Для Туриевой, от которой ожидали медаль, турнир не задался, а вот Романова и Каширина не подвели: спортсменки пополнили свои списки достижений заслуженным золотом.

Мужчины остались без медалей высшего достоинства: Егор Климонов завоевал серебро, Родион Бочков – бронзу.

Можно было бы рассчитывать ещё на одну медаль у мужчин-супертяжей, однако ФТАР не взяла в Батуми Руслана Албегова. Из-за небольших повреждений штангист не смог завершить выступление на Кубке России, который был отбором в команду. До начала чемпионата Албегов успел восстановиться и провести сбор с остальными атлетами, но представители ФТАР решили руководствоваться спортивным принципом и оставили Руслана за бортом. Вместо Албегова в Грузию отправился Антоний Савчук, но получил травму во время рывка и не смог завершить соревнования.

Перспективы на ближайшие годы

Выигранный медальный зачёт показывает, что Россия готова вновь выйти на лидирующие позиции, но есть одно но: на Олимпиаду в Токио ФТАР сможет отправить лишь двух штангистов. Это ограничение официально прописано в документах Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF): в общей сумме у мужчин и женщин будет представлено четырнадцать весовых категорий, но российские штангисты выступят лишь в двух. Или в одной, но такой вариант совсем маловероятен.

Можно поставить 99% на то, что первая путёвка достанется Татьяне Кашириной. Во время дисквалификации (которая была абсолютно незаслуженной – спортсменка ни разу не подозревалась в употреблении допинга и отбывала наказание «за компанию») Татьяна не теряла времени даром: вернувшись, она сразу выиграла чемпионат мира, установив новые рекорды. В Батуми два своих же рекорда спортсменка побила – в рывке и в общей сумме. Могла побить и в толчке – для этого надо было заявить всего на 1 кг больше. Но необходимости в этом не было: к тому моменту, когда Каширина начала соревноваться, все остальные уже закончили. Татьяна вынесла Европу в одну калитку и показала, что в условиях более конкурентной борьбы сможет прибавить ещё.

Кому достанется вторая квота – неизвестно. Пока нельзя предположить даже то, из какой сборной будет спортсмен – мужской или женской. Федерация выберет того, кто более гарантированно сможет принести успех.