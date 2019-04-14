Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что больше не будет критиковать арбитров так, как делал это после матча против ПСВ.

По словам Слуцкого, он сказал то, что хотел сказать, но в любом случае, никогда больше не будет говорить в таком тоне об арбитрах.

«И, возможно, он больше не будет так часто свистеть во время работы на наших матчах в ближайшие годы», — сказал Слуцкий, слова которого приводит Omroep Gelderland.

Отметим, команда Слуцкого сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Эредивизие, набрав за 29 матчей 43 очка. Последние три матча «Витесс» сыграл вничью.

Ранее российский тренер голландского футбольного клуба «Витесс» прокомментировал действия главного арбитра матча с «ПСВ» в рамках чемпионата Нидерландов по футболу. Напомним, матч завершился со счетом 3:3, по ходу встречи гости из Эйндховена трижды отыгрывались.