В ответном четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги петербургский «Зенит» в гостях на тай-брейке одержал победу над новосибирским «Локомотивом» со счётом 3:2 (21:25, 21:25, 27:25, 25:20, 17:15).

Тем самым в серии до двух побед сине-бело-голубые сделали счёт 2-0 и вышли в полуфинал турнира.

Напомним, в первой игре на своей площадке подопечные Александра Климкина оказались сильнее – 3:1. В первой партии петербуржцы проиграли. Сет получился упорным, клуб из Новосибирска оказался лучше в концовке партии — 28:26. Вторую партию «Зенит» выиграл уверенно 25:20. В третьей партии снова была упорная борьба — 26:24. В четвертой партии «Зенит» выиграл более просто — 25:21.

В той встрече «Зенит» прервал серию из двух неудач — поражение в «золотом сете» от польской «Скры» в Лиге Чемпионов, а также проигрыш от «Енисея» в чемпионате России (1:3).