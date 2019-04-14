В матче 34-го тура английской премьер-лиги лондонский «Кристал Пэлас» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:3.

В составе хозяев единственный мяч сумел забить сербский полузащитник Лука Миливоевич на 81-й минуте.

У победителей дубль оформил Рахим Стерлинг на 15-й и 63-й минутах. Первый мяч он забил с передачи Кевина Де Брюйне, во втором голе ему ассистировал Лерой Сане. Еще один мяч забил Габриэл Жезус на 90-й минуте с передачи Де Брюйне.

После 33 матчей команда Хосепа Гвардиолы располагается на первом месте с 83 очками, идущий вторым «Ливерпуль» отстает на один балл. «Кристал Пэлас» занимает 13-ю строчку, имея в активе 39 очков.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведет 17 апреля дома против лондонского «Тоттенхэма» в рамках ответной встречи четвертьфинала Лиги чемпионов. В АПЛ команда сыграет против того же «Тоттенхэма» уже через три дня. «Кристал Пэлас» 21 апреля на выезде встретится с «Арсеналом».