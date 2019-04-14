В матче 23-го тура российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и махачкалинским «Анжи» забит третий гол.

На 83-й минуте отличился аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони.

Отметим, на второй минуте матча забил иранский нападающий петербуржцев Сердар Азмун с передачи Роберта Мака. Второй мяч забил Бранислав Иванович, который отличился на 9-й минуте с передачи Сердара Азмуна.

Игра, которая проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», началась в 16:30 по московскому времени.

Стартовый состав сине-бело-голубых вы можете посмотреть здесь.

В матче первого круга на «Анжи-Арене» победили махачкалинцы со счетом 2:1, нанеся «сине-бело-голубым» одно из немногих поражений в текущем сезоне розыгрыша РПЛ.

«Зенит» вышел на поля в традиционных лазурных цветах, «Анжи» проводит матч в желтой форме. Вратарь хозяев сыграет в черном.

Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице, однако после предыдущего тура «зенитовцы» опережают ближайшего соперника всего на четыре очка. «Анжи» сейчас испытывает финансовые трудности и находится на 15-й строчке в РПЛ, имея всего 19 очков.