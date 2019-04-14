В матче 23-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» дома одержал разгромную победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 5:0.

На второй минуте матча забил иранский нападающий петербуржцев Сердар Азмун с передачи Роберта Мака. Второй мяч забил Бранислав Иванович, который отличился на 9-й минуте с передачи Сердара Азмуна.

На 83-й минуте отличился аргентинский полузащитник «Зенитав Эмилиано Ригони, а на 88-й и 89-й минутах дубль оформил Себастьян Дриусси.

Игра, которая проходила в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», началась в 16:30 по московскому времени.

Отметим, В матче первого круга на «Анжи-Арене» победили махачкалинцы со счетом 2:1, нанеся «сине-бело-голубым» одно из немногих поражений в текущем сезоне розыгрыша РПЛ.

Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника на пять очков. «Анжи» сейчас испытывает финансовые трудности и находится на 15-й строчке в РПЛ, имея всего 19 очков.