Датский полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен может стать футболистом «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, 27-летний игрок пытается повысить свой оклад в команде до уровня зарплаты самого высокооплачиваемого футболиста «Тоттенхэма» — Харри Кейна, который получает около 230 тысяч евро в неделю. Однако в Лондоне не готовы платить такие деньги датчанину. Этим хочет воспользоваться «Манчестер Юнайтед», готовый предложить игроку контракт даже с больше заработной платой — 280 тысяч евро в неделю. Переход Эриксена может стоить манкунианцам 110 миллионов евро.

Отметим, в текущем сезоне в составе «Тоттенхэма» Эриксен отличился восемью забитыми голами и 16 результативными передачами в 42 матчах. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2020 года. Сейчас его оклад составляет 92,5 тысячи евро в неделю.

Ранее сообщалось, что новоиспеченный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выбрал шесть футболистов, которые станут целями на летнее трансферное окно.

В списке счастливчиков первое место занимает Рафаэль Варан, играющий сейчас за «Реал». Еще один приоритетный защитник — Аарон Вин-Биссаку из «Кристал Пэлас».