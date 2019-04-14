В Казани стартовал матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и местным УНИКСом.

Игра, которая проходит на арене «Баскет-холл», началась в 19:00 по московскому времени.

Отметим, на данный момент «Зенит» занимает пятую строчку турнирной таблицы, имея в своём активе 36 очков после 22 матчей. УНИКС располагается на втором месте: команда набрала 40 очков.

Перед началом встречи главный тренер петербуржцев Джоан Плаза отметил, что УНИКС является очень серьёзным соперником с хорошо укомплектованным составом. Также специалист обратил внимание на богатый международный опыт игроков УНИКСа. «Предстоящий матч — возможность посмотреть, стали ли мы лучше за прошедшее время», — сказал Плаза.

Кроме того, тренер отметил, что после Казани его команде предстоит выезд в Таллин, но «Зенит» уже давно не играл по два матча в неделю.