Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о матче против «Анжи» (5:0).

По словам Семака, «Зенит» хорошо и здорово начал, играл активно и агрессивно в атаке, создавал моменты, забил быстрый мяч. Тренер считает, что в таких матчах важно быстро забивать. Он рад победе, потому что у «Зенита» было много моментов, где команда еще могла забить, но во втором тайме в первой его части можно было играть поактивнее.

«Заслуженно победили. Ребята — молодцы, хорошо сыграли. Порадовали болельщиков. Каждая игра важна и нужна, играли те, кто готов на 100 процентов», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, в матче 23-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» дома одержал разгромную победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 5:0.

На второй минуте матча забил иранский нападающий петербуржцев Сердар Азмун с передачи Роберта Мака. Второй мяч забил Бранислав Иванович, который отличился на 9-й минуте с передачи Сердара Азмуна.

На 83-й минуте отличился аргентинский полузащитник «Зенитав Эмилиано Ригони, а на 88-й и 89-й минутах дубль оформил Себастьян Дриусси.