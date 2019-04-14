Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о победе над «Анжи» (5:0).

По словам Ивановича, до игры говорили, что в таких матчах важно забить первый и второй голы, а потом игра будет легче, и «Зенит» это сделал, получилось всё хорошо, но расслабляться нельзя, потому что это только три очка.

Иванович рассказал, что у «Зенита» за сезон были игры, где команда играла классно, но все команды борются до конца, есть клубы, которые смотрят на нас и наши ошибки. Многое зависит от нас, мы можем упустить это первое место, но не собираемся это делать.

«Потери очков у ЦСКА и «Краснодара»? У нас тоже был такой момент, когда проиграли «Рубину». Психологически это хорошо, что есть отрыв в шесть очков, но это ничего не значит», — сказал Иванович, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче 23-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» дома одержал разгромную победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 5:0.

На второй минуте матча забил иранский нападающий петербуржцев Сердар Азмун с передачи Роберта Мака. Второй мяч забил Бранислав Иванович, который отличился на 9-й минуте с передачи Сердара Азмуна.

На 83-й минуте отличился аргентинский полузащитник «Зенитав Эмилиано Ригони, а на 88-й и 89-й минутах дубль оформил Себастьян Дриусси.