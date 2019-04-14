Болельщики московского «Динамо» опубликовали официальное заявление по поводу ситуации с раскрашиванием стены Виктора Цоя в центре Москвы.

По сообщению фанатов, «Перемен требуют наши серДца» — это акция болельщиков «Динамо», которая гораздо глубже, чем конкурсы ФК в соцсетях.

«Мы устали от всего того дерьма, которое сопровождает наш клуб. Мы хотим перемен не только в игре, результатах команды, и возвращения на родной стадион, но и хотим, чтобы клубом управляли профессионалы, которые думали бы не только о своих кошельках, но и о судьбе клуба и его болельщиках», — заявили болельщики.

Они отметили, что действия не были направлены на оскорбление памяти В. Цоя.

Ранее стало известно, что болельщики «Динамо» нарисовали граффити на стене Виктора Цоя в преддверии матча с «Краснодаром». Фанаты написали строчку из песни группы «Кино»: «Перемен требуют наши сердца».

В «Динамо» отреагировали на поступок болельщиков и пообещали подарить два билета на матч с «Краснодаром» тому, кто первым сфотографируется на фоне стены с клубной атрибутикой.