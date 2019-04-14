Фигуристка из Колпинского районо Санкт-Петербурга Анастасия Марасанова путем добора прошла в следующий этап шоу «Ледниковый период. Дети».

9-летнюю спортсменку в свою команду добрал Роман Костомаров. Ранее выступление Марасановой не оценил ни один из членов жюри.

Отметим, в шоу участвуют трое подопечных Этери Тутберидзе. 9-летний фигурист Николай Колесников идеально выполнил свою программу со сложным техническим набором – тройными лутцем, тулупом, флипом и риттбергером. В итоге фигурист стал членом команды Ильи Авербуха. 12-летний Всеволод Князев попал в группу к Роману Костомарову, а 10-летняя фигуристка Вероника Жилина , показав технически непростое выступление, Жилина выбрала себе в наставники Илью Авербуха.