Российская фигуристка Анна Щербакова во время тренировки исполнила каскад из четверного лутца и тройного риттбергера.

Видео опубликовано в фан-аккаунте Team Tutberidze.

Ранее стало известно, что российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова примут участие в шоу Евгения Плющенко «Плющенко, Костнер и друзья», которое состоится в Италии в начале мая.

Помимо них в шоу заявлены Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин. Шоу пройдет в Болонье 5 мая.

Недавно бывшая российская фигуристка Мария Бутырская отметила, что все обеспокоены, потому что понимают скорый приход Щербаковой и Трусовой на мировой олимп фигурного катания. По словам Бутырской, никто не хочет приезжать на чемпионаты и просто прокатывать программы.