В матче 34-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Челси» со счетом 2:0.

В составе мерсисайдцев по голу забили Садио Мане с передачи Джордана Хендерсона на 51-й минуте и Мохаммед Салах с передачи Вирджила Ван Дейка на 53-й минуте.

После 34 матчей команда Юргена Клоппа занимает первое в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 85 очков и опережая «Манчестер Сити» на два балла.

Подопечные Маурицио Сарри располагаются на четвертой строчке в таблице, имея в активе 66 очков.

Следующий матч мерсисайдцы проведут 17 апреля на выезде против «Порту» в рамках ответной встречи четвертьфинала Лиги чемпионов. В чемпионате страны «Ливерпуль» 21 апреля в гостях встретится с «Кардиффом».

Лондонцы 18 апреля дома примут «Славию» в рамках ответной встречи четвертьфинала Лиги Европы, а в АПЛ 22 апреля сыграют дома с «Бернли».