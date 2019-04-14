В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на домашней площадке одержал победу над петербургским «Зенитом» со счетом 74:72 (19:13, 24:15, 14:26, 17:18).

Наибольшую результативность в игре продемонстрировал Джален Рейнольдс, который оформил дабл-дабл — 20 очков и 16 подборов. В составе УНИКСа также есть автор дабл-дабла: Морис Ндур набрал 14 очков и сделал 10 подборов.

После 23 матчей УНИКС занимает второе место, одержав 19 побед и потерпев четыре поражения. «Зенит» идет на шестом месте, победив 14 раз и проиграв девять матчей.

Следующий матч команда Джоана Плазы проведет 17 апреля на выезде против эстонского «Калева», подопечные Димитриса Прифтиса на следующий день дома примут пермскую «Парму».