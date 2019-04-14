В матче 23-го тура российской премьер-лиги «Ростов» дома одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1.

В составе хозяев по голу забили Александр Гацкан с передачи Матиаса Норманна на 13-й минуте и Эльдор Шомуродов с передачи Романа Еременко на 80-й минуте.

У москвичей единственный мяч забил Роман Зобнин с передачи Лоренцо Мельгарехо на 27-й минуте.

После 23 матчей команда Олега Кононова занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 36 очков. Подопечные Валерия Карпина, набрав 35 баллов, располагаются на шестой позиции в таблице.

Следующий матч ростовчане проведут 20 апреля на выезде против «Оренбурга». «Спартак» днем позже дома примет красноярский «Енисей».