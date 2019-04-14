Российский фигурист Евгений Плющенко прокомментировал слова Ирины Родниной, которая раскритиковала экс-фигуриста.

По словам Плющенко, До него «долетела информация», что Роднина сказала, что все проблемы от него, потому что он долго выступал.

«Зачем такое говорить? Великая спортсменка, легенда, уважаемый деятель. Но такое! Это ж надо выдвинуть такую гипотезу! Не знаю, я просто не понимаю», — считает фигурист.

Плющенко заявил, что давным-давно не катается, а когда катался, у России всегда было три квоты.

Он отметил, что всегда боролся в честной борьбе, прыгал четверные и не проиграл ни одного международного старта.

«Вы о чём, Ирина Константиновна? Надеюсь, вы что-то другое имели в виду. То, что никто так и не понял. Я не в обиде, я слишком вас уважаю», — сказал Плющенко, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее Роднина заявила, что провал у мужчин-одиночников — это результат системных ошибок в подготовке спортсменов. «Связано это с Евгением Плющенко: мы его долго поднимали, осаживая других ребят», — заявила бывшая фигуристка, отметив, что спортсмены не были психологически готовы к такому развитию событий. Также Роднина добавила, что лидера и чемпиона нужно взращивать: «Ни в одном спортсмене после Плющенко я не замечала, что это растет чемпион».

На последнем чемпионате мира в мужском одиночном катании российские фигуристы не завоевали ни одной награды. Последний раз среди россиян чемпионом мира по фигурному катанию среди мужчин становился именно Евгений Плющенко (победа в Дортмунде, 2004 год).