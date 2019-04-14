Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поведение Аяза Гулиева, который избил пешехода.

По словам Черчесова, возможно, в игре с «Ростовом» Гулиева „Спартаку“ как раз и не хватило. Тренер отметил, что он с ним не знаком, ни разу не разговаривали. Черчесов считает, что после чемпионата мира все говорят только про такие вещи, которые футбола не касаются, и это напрягает и раздражает, а Гулиеву плюсов это не добавило что в клубе, что в сборной.

«Я не знаю, что происходит с нашими футболистами. Что на поле, что за полем футболист должен соответствовать сборной. Мы представляем страну. Это поведение Гулиеву вистов не добавило. Не реагировать клуб тоже не имеет права, и поэтому «Спартак» сегодня недосчитался одной боевой единицы», — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола».

Ранее стало известно о наказании российского полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» Аяза Гулиева со стороны команды.

В первую очередь, «Спартак» наказал футболиста финансово: ему придется заплатить штраф в 5 миллионов рублей в кассу клуба за нападение на пешехода. Зарплата Гулиева за месяц в клубе составляет примерно 6 миллионов рублей, так что штраф практически равен месячному доходу футболиста.

Помимо этого, по информации СМИ, игрока сослали в дубль «Спартака«, теперь он тренируется со второй командой клуба, однако играть не может: на это наложен запрет руководства.

Напомним, 10 апреля, Аяз Гулиев наехал на пешехода по пути на тренировку, а когда пострадавший американец возмутился и ударил по машине игрока «Спартака», тот вышел из нее и сломал гостю столицы нос.