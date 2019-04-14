Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Хэмилтон взял тысячное Гран-при Формулы-1

Британский автогонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Китая в рамках чемпионата по кольцевым автогонкам «Формула-1». Трассу в 56 кругов на Международном автодроме Шанхая спортсмен преодолел за 1 час 32 минуты и 6 секунд.

Чемпионка ОИ Боброва стала матерью

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Екатерина Боброва родила сына. Об этом сообщил её партнер в танцах на льду Дмитрий Соловьев на мероприятии, посвященном дню рождения Татьяны Навки.

Тренер устроил драку в матче любительской лиги по водному поло

В матче любительской лиги по водному поло в Москве произошла массовая драка с участием одного из тренеров. Информация об инциденте появилась 14 апреля, в различных СМИ вместе с видео инцидента.

Фанаты «Динамо» изрисовали стену Цоя на Арбате

Болельщики «Динамо» нарисовали граффити на стене Виктора Цоя в преддверии матча с «Краснодаром». Фанаты написали строчку из песни группы «Кино»: «Перемен требуют наши сердца».

«Краснодар» потерял очки в игре с «Динамо»

В матче 23-го тура российской премьер-лиги московское «Динамо» дома сыграло вничью против «Краснодара» со счетом 1:1. После 23 встреч команда Мурада Мусаева занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. Столько же у идущего вторым «Локомотива». Лидирующий «Зенит» опережает южан на три очка.

«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» благодаря двум ассистам Де Брюйне

В матче 34-го тура английской премьер-лиги лондонский «Кристал Пэлас» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:3.

«Зенит» обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал Суперлиги

В ответном четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги петербургский «Зенит» в гостях на тай-брейке одержал победу над новосибирским «Локомотивом» со счётом 3:2 (21:25, 21:25, 27:25, 25:20, 17:15).

«Зенит» забил пять голов «Анжи» благодаря дублю Дриусси на последних минутах

В матче 23-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» дома одержал разгромную победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 5:0. Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника на пять очков. «Анжи» сейчас испытывает финансовые трудности и находится на 15-й строчке в РПЛ, имея всего 19 очков.

Кононов прокомментировал инцидент с участием Гулиева

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением об инциденте с участием полузащитника команды Аяза Гулиева. По словам Кононова, личное и командное настроение неприятное, но из этого надо выходить, поэтому клуб принял решение об отстранении.

Фигуристка из Петербурга попала в команду Костомарова в «Ледниковом периоде. Дети»

Фигуристка из Колпинского районо Санкт-Петербурга Анастасия Марасанова путем добора прошла в следующий этап шоу «Ледниковый период. Дети».

Щербакова прыгнула каскад из четверного лутца и тройного риттбергера

Российская фигуристка Анна Щербакова во время тренировки исполнила каскад из четверного лутца и тройного риттбергера.

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вернулся на первое место

В матче 34-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Челси» со счетом 2:0. После 34 матчей команда Юргена Клоппа занимает первое в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 85 очков и опережая «Манчестер Сити» на два балла.

«Зенит» проиграл УНИКСу несмотря на дабл-дабл Рейнольдса

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на домашней площадке одержал победу над петербургским «Зенитом» со счетом 74:72 (19:13, 24:15, 14:26, 17:18).

«Ростов» обыграл «Спартак» благодаря голу Шомуродова

В матче 23-го тура российской премьер-лиги «Ростов» дома одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1. После 23 матчей команда Олега Кононова занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 36 очков. Подопечные Валерия Карпина, набрав 35 баллов, располагаются на шестой позиции в таблице.

Черчесов рассказал о недовольстве поступком Гулиева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поведение Аяза Гулиева, который избил пешехода.