В Бундеслиге тремя матчами завершился 29-й тур чемпионата.

«Хоффенхайм» принимал берлинскую «Герту» и одержал уверенную победу со счетом 2:0. По голу забили Надием Амири с передачи Керима Демирбая на 29-й минуте и Рейсс Нельсон с передачи Нико Шульца на 76-й минуте. Стоит отметить, что хозяева нанесли 30 ударов по воротам гостей. «Герта» пробила только пять раз.

«Бавария» в Дюссельдорфе разгромила «Фортуну» со счетом 4:1. У мюнхенцев дубль оформил Кингсли Коман. Француз отличился на 15-й минуте с передачи Сержа Гнабри и на 41-й минуте с передачи Джошуа Киммиха. Еще по мячу забили Гнабри, которому на 55-й минуте ассистировал Томас Мюллер, и Леон Горетцка отличившийся на 92-й минуте.

Единственный мяч хозяев забил Доди Лукебакио на 89-й минуте с пенальти.

Франфуртский «Айнтрахт» дома принимал «Аугсбург», матч завершился победой гостей со счетом 3:1. В составе «Аугсбурга» дубль оформил Марко Рихтер. Первый мяч немец забил на 31-й минуте с передачи Михаэля Григорича, второй гол Рихтер забил на 4-й добавленной к первому тайму минуте с передачи Гу Чжа-Чхоля. Еще один мяч забил Григорич, которому на 84-й минуте ассистировал Даниэль Байер.

У хозяев на 14-й минуте отличиться сумел Гонсало Пасиенсиа.