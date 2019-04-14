Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о победе над «Челси» (2:0).

По словам Клоппа, это хороший матч против сильного соперника. По его мнению, «Ливерпуль» доминировал во всех компонентах игры, а гол Салаха — это блестящий гол мирового класса.

«Сегодня было важно одержать победу, потому что «Челси» – очень сильный соперник», — сказал Клопп, слова которого приводит ВВС.

Напомним, в матче 34-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Челси» со счетом 2:0.

В составе мерсисайдцев по голу забили Садио Мане с передачи Джордана Хендерсона на 51-й минуте и Мохаммед Салах с передачи Вирджила Ван Дейка на 53-й минуте.

После 34 матчей команда Юргена Клоппа занимает первое в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 85 очков и опережая «Манчестер Сити» на два балла.