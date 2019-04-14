В воскресенье, 14 апреля, в рамках 32-го тура испанской Примеры состоялось пять матчей.

«Вальядолид» дома сыграл вничью с «Хетафе» со счетом 2:2. В составе хозяев по мячу забили Серхио Гвардиола с передачи Начо на 30-й минуте и Энес Унал на 69-й минуте с пенальти. У гостей отлчиились Мауро Арамбарри с передачи Дамиана Суареса на 14-й минуте и Хорхе Молина на 96-й минуте с пенальти.

«Атлетик» из Бильбао дома обыграл «Райо Вальекано» со счетом 3:2. В составе басков дубль на 2-й и 50-й минутах оформил Иньяки Уильямс, еще один мяч забил Рауль Гарсия на 72-й минуте. У «Райо» забили Алекс Морено на 45-й минуте и Рауль Де Томас на 85-й минуте.

«Реал Сосьедад» дома сыграл вничью с «Эйбаром» со счетом 1:1. Гол хозяев на первой минуте матча забил Хуанми. У гостей на 85-й минуте отличился Хоан Хордан.

«Жирона» дома уступила «Вильярреалу» со счетом 0:1. Единственный гол забил Самюэль Чуквезе на 7-й минуте.

«Валенсия» дома обыграла «Леванте» со счетом 3:1. В составе «летучих мышей» дубль оформил Санти Мина на 2-й и 64-й минутах. Еще один мяч на счету Гонсало Гедеша на 57-й минуте. Гол «Леванте» в свои ворота забил полузащитник «Валенсии» Карлос Солер на 56-й минуте.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел полный матч.