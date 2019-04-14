В воскресенье, 14 апреля, в рамках 32-го тура итальянской Серии А состоялось шесть матчей.

«Торино» дома сыграл вничью с «Кальяри» со счетом 1:1. У туринцев отличился Симоне Дзадза на 52-й минуте, у гостей забил Леонардо Паволетти на 78-й минуте. На двоих команды получили три красные карточки, поле покинули Симоне Дзадза, Нико Барелла и Лука Пеллегрини.

«Сампдория» обыграла «Дженоа» в дерби со счетом 2:0. Гол и передача на счету Фабио Квальяреллы, еще один мяч забил Грегуар Дефрель. Квальярелла с 22 голами занимает первое место в списке бомбардиров чемпионата.

Нулевые ничьи сыграли «Сассуоло» с «Пармой», где пенальти не реализовал Фабио Цераволо. С таким же счетом завершилась игра «Фиорентины» и «Болоньи».

«Наполи» на выезде победил «Кьево» со счетом 3:1. Дубль оформил Калиду Кулибали, еще один мяч забил Аркадиуш Милик. У веронцев отличился Боштьян Цесар.

«Интер» в гостях обыграл «Фрозиноне» со счетом 2:1. В составе миланцев отличились Раджа Найнгголан, Иван Перишич с пенальти и Матиас Весино, у хозяев забил Франческо Кассата.