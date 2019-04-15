В воскресенье, 14 апреля, в рамках 32-го тура французской Лиги 1 состоялось четыре матча.

«Монпелье» дома обыграл «Тулузу» со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Эльес Шкири и Сулейман Камара. У гостей гол на свой счет записал Калиду Сидибе.

Нулевой ничьей завершился матч между «Ренном» и «Ниццей», где команда Патрика Виейры выступала в качестве гостей.

«Сент-Этьен» дома разгромил «Бордо». Дубль оформил Матье Дебюши, еще один мяч забил Вахби Хазри.

«Пари Сен Жермен» на выезде потерпел разгромное поражение от «Лилля» со счетом 1:5. Единственный гол парижан забил Хуан Бернат, который позже получил красную карточку за фол последней надежды. У хозяев по мячу забили Николя Пепе, Жонатан Бамба, Габриэль и Жозе Фонте, еще один гол в свои ворота забил Тома Менье.