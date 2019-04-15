Главный тренер «Зенита» Джоан Плаза поделился мнением о поражении команды от УНИКСа.

По словам Плазы, когда в концовке команды идут вплотную, игра может закончиться с любым результатом, и каждый будет заслуженным, но УНИКС оказался удачливее в концовке, и они выиграли по делу, а «Зенит» должен продолжать прогрессировать.

«Доволен тем, что ребята не сдались, благодарен им за это. Конечно, нельзя быть довольным результатом, но вижу, что команда растет. Даже если сравнить сегодняшний матч с теми играми, которые были в Еврокубке против УНИКСа, вижу, что команда развивается», — сказал Плаза, слова которого приводит официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на домашней площадке одержал победу над петербургским «Зенитом» со счетом 74:72 (19:13, 24:15, 14:26, 17:18).

Наибольшую результативность в игре продемонстрировал Джален Рейнольдс, который оформил дабл-дабл — 20 очков и 16 подборов. В составе УНИКСа также есть автор дабл-дабла: Морис Ндур набрал 14 очков и сделал 10 подборов.