Хоккейный клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» в третий раз подряд обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли. Матч прошел на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин активно поучаствовал в победе команды: он отдал результативную передачу на Кэма Аткинсона. Помимо него в матче также отличились Мэтт Дюшен и Оливер Бьоркстранд.

Главной звездой встречи признали россиянина Сергея Бобровского — голкипер «Коламбуса» отразил 30 из 31 броска в створ ворот. Единственным хоккеистом, чей удар прошел мимо Бобровского, стал Онджей Палат, однако его шайба ничего не решала.

Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ, российский нападающий Никита Кучеров в матче не участвовал — он был дисквалифицирован за то, что толкнул в борт соперника, стоявшего на коленях.

Для прохода в следующий раунд «Коламбусу» осталось выиграть один матч, «Тампе» же необходимо растягивать раунд до семи игр.