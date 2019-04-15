Нападающая женской сборной России по хоккею Анна Шохина поделилась мнением о выступлении национальной команды на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Финляндии. В заключительном матче за бронзу россиянки уступили команде Канады со счетом 0:7.

В интервью агентству ТАСС Шохина заявила, что попадание в четверку лучших команд турнира — это достойный результат для сборной России. «Все-таки мы играли с очень сильными командами», — сделала вывод нападающая.

«Мы сделали много ошибок в матче с канадками, к тому же, сказался высокий уровень подготовки канадской сборной», — сказаха Шохина, выразив уверенность, что команда сделает правильные выводы.

Стоит отметить, что за четыре матча со сборными США и Канады на турнире в Финляндии сборная России пропустила тридцать шайб, а забросила всего одну.