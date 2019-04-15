Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, что он думает насчет комментирования Дмитрия Губерниева. Слова спортсмена прозвучали на встрече с болельщиками после окончания сезона.

Логинов заявил, что Губерниев много сделал для биатлона: «Я недавно пересмотрел какую-то гонку начала 2000-х — там прост о шикарный комментарий Губерниева!». Также спортсмен посетовал на то, что сейчас подобных гонок уже нет.

«Сейчас он больше, чем раньше, позволяет себе. Моё мнение — в его репортажах могло бы быть больше спорта и меньше слухов», — сделал выводы спортсмен, добавив, что таким образом Дмитрий Губерниев делает шоу, и это его жизнь.

Напомним, в минувшем сезоне у Губерниева возникали проблемы с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, а также представителями Союза биатлонистов России.