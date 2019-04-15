Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц рассказал о работе команды с главным тренером Валерием Карпиным и о её амбициях. Слова функционера прозвучали в эфире телеканала «Матч ТВ».

Арутюнянц уточнил, что с детства мечтает о чемпионстве «Ростова«: «Мечты должны сбываться. Данный возможный успех будет зависеть от многих факторов: везения, удачи, игроков и тренерского штаба». Также президент заявил, что в ближайшие пять лет команда во главе с тренером Карпиным планирует выиграть РПЛ.

Также Арутюнянц рассказал, как происходило подписание Валерия Карпина: «Переговоры были несложными, мы провели три встречи по шесть-семь часов». Глава «Ростова» пояснил, что у специалиста не было каких-то специальных условий, которые руководство должно было выполнить.

В минувшее воскресенье, 14 апреля, «Ростов» на своем поле обыграл московский «Спартак», победный гол забил Эльдор Шомуродов.