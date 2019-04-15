Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение по поводу отсутствия дисциплины «скиатлон» на этапах Кубка мира. Слова главы ФЛГР приводит издание «Известия».

Вяльбе не понимает, почему при наличии скиатлона в программе зимних Олимпиад и ЧМ, этого вида гонок нет на этапах КМ: «Где спортсменам надо набирать практику?». По словам президента ФЛГР, FIS делает так по просьбе развивающихся стран.

«У них якобы маленькие стадионы, поэтому они не могут провести скиатлон на чемпионате страны», — заявила Вяльбе, добавив, что считает такую формулировку отговорками. «Лидеры мирового лыжного спорта – Россия, Норвегия, Швеция и Финляндия. Это немаленькие страны, и у них есть возможность проводить скиатлон», — заключила Вяльбе.

В этом сезоне чемпионом мира в скиатлоне мог стать россиянин Александр Большунов, однако он проиграл финиш норвежцу Шюру Рёте.