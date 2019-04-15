Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением о перспективах Алины Загитовой в большом спорте. Слова экс-спортсмена приводит издание «Спорт-Экспресс».

Плющенко считает, что завершить карьеру для Загитовой будет проще всего: «Алина уже стала олимпийской чемпионкой, возможно, она хочет стать неоднократной олимпийской чемпионкой. Кто это может ей запретить? Уйти – самое простое». По мнению Плющенко, сложно и сильно — это выйти и доказать, что можешь ещё.

Бывший фигурист высоко оценил шансы Алины на успешное продолжение карьеры: «Верю, что Загитова может докататься до следующей Олимпиады и выиграть ее. Рост – совершенно не проблема, ерунда это. Все возможно, если правильно тренироваться и готовиться».

Напомним, за два года во взрослом фигурном катании Алина Загитова завоевала четыре главных титула, став чемпионкой мира и Европы, победительницей финала Гран-при и Олимпиады.