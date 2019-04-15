Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» выпустил ролик о концовке нынешнего сезона чемпионата России по футболу в стиле заставки знаменитого сериала «Игра престолов». Видео вышло сегодня, 15 апреля, на официальном «Твиттере» телеканала.

Остались заключительные серии битвы за престол. Такое пропускать нельзя ⚔ pic.twitter.com/8LJOYAueyc — Матч ТВ (@MatchTV) 15 апреля 2019 г.

Разные стадионы клубов РПЛ в ролике предстают под видом замков: так «ВЭБ-Арена» ЦСКА стала Красным замком в Королевской гавани, «Газпром-Арена» в Петербурге превратилась в сердце Севера Винтерфелл. «Локомотив» поселился в Черном замке Ночного дозора.

Титана вольного города Браавоса сравнили с гладиатором перед стадионом «Спартак«, а изображение быка с эмблемы «Краснодара» поместили на вершину пирамиды Миэрина.

Это не первое переплетение «Игры престолов» с российским футболом. Вчера, 14 апреля, на матче «Ростов» — «Спартак» диктором стадиона был Михаил Черняк — голос Тириона Ланнистера в России.