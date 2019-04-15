Болельщики махачкалинского «Анжи» поддержали заключенного в СИЗО футболиста Александра Кокорина. На матче с санкт-петербургским «Зенитом» зрители гостевой трибуны скандировали имя нападающего.
Видеоподтверждение в своем «Инстаграме» оставил близкий друг Кокорина, полузащитник минского «Динамо» Алан Чочиев.
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Чочиев сопроводил видеоролик комментарием: «Братский народ всегда рядом и поддержит в трудную минуту. Спасибо, братья из Дагестана!». В 2013 году Александр Кокорин перешел из московского «Динамо» в махачкалинский «Анжи», однако не сыграл за клуб ни одного матча и вернулся обратно.
Напомним, с 11 октября Александр Кокорин находится в СИЗО «Бутырка», поскольку является фигурантом уголовного дела о двух драках в центре Москвы.