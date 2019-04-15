Болельщики махачкалинского «Анжи» поддержали заключенного в СИЗО футболиста Александра Кокорина. На матче с санкт-петербургским «Зенитом» зрители гостевой трибуны скандировали имя нападающего.

Видеоподтверждение в своем «Инстаграме» оставил близкий друг Кокорина, полузащитник минского «Динамо» Алан Чочиев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Молись и Иди Вперед… (@chochiev.9) 14 Апр 2019 в 7:39 PDT

Чочиев сопроводил видеоролик комментарием: «Братский народ всегда рядом и поддержит в трудную минуту. Спасибо, братья из Дагестана!». В 2013 году Александр Кокорин перешел из московского «Динамо» в махачкалинский «Анжи», однако не сыграл за клуб ни одного матча и вернулся обратно.

Напомним, с 11 октября Александр Кокорин находится в СИЗО «Бутырка», поскольку является фигурантом уголовного дела о двух драках в центре Москвы.