В 23-м туре Российской премьер-лиги состоялось много интересных футбольных матчей, которые удивили своим результатом. Nevasport рассказывает о ключевых событиях тура.

Сенсация тура — ЦСКА — «Оренбург» 2:3

Московские армейцы снова теряют очень важные очки в матче с ни на что не претендующей командой. В начале марта было поражение от «Арсенала», два тура назад армейцы сыграли вничью со стоящей на вылет «Уфой», а теперь заслуженно проиграли «Оренбургу». Большую роль в поражении сыграло удаление Марио Фернандеса уже на 25-й минуте из-за второй желтой карточки, но вряд ли это утешит Гончаренко — шансы на чемпионство уплывают.

Прерванная серия тура — «Ахмат — «Локомотив» 1:3

Железнодорожники наконец смогли победить на выезде в Грозном, этого они не делали с 2013 года, когда гол Самедова принес москвичам минимальную победу. Сейчас «Локо» выиграл куда увереннее, хоть у «Ахмата» и были моменты. Особенно стоит отметить красоту всех четырех забитых в игре мячей. В первом тайме отличная вырезанная передача Фарфана через все поле нашла Смолова, а Раванелли пробил с лета без шансов для Гилерме. Во второй половине Алексей Миранчук исполнил неберущийся штрафной, а тот же Фарфан забил в пределах штрафной при висящих на нем защитниках.

Чудо тура — «Зенит» — «Анжи» 5:0

«Зенит» просто уничтожил команду, которая и так уже еле дышит. Петербуржцы весь матч чувствовали себя «Барселоной», крутили комбинации и вообще могли выиграть с гораздо большим счетом. Лучший свой матч за сезон провел Смольников, а дубль Дриусси вообще стоит воспринимать как обыкновенное чудо. Этой победой «Зенит» укрепил свои позиции наверху и прибавил себе уверенности перед заключительным отрезком чемпионата.

Месть тура — «Ростов» — «Спартак» 2:1

Речь здесь скорее не о Карпине, который уже успел отомстить «Спартаку», обыграв красно-белых в первом круге. А вот Роману Еременко до этого матча мстить еще не доводилось. Но всем известна присказка про блюдо, которое подают холодным, поэтому Рома не стал забивать, а отдал передачу, с которой забили победный мяч. Увидел, что забили гол, и даже не побежал праздновать. Выдержка!