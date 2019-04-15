Все знают, что такое рестлинг, но мало кто слышал о таком виде спорта, как мас-рестлинг. Вместе с Nevasport у вас есть шанс приобщиться к этому редкому, но крайне интересному виду единоборств.

«Мас» в переводе с якутского означает «палка», а смысл соревнований по мас-рестлингу сводится к перетягиванию этого самого снаряда. С 2003 года мас-рестлинг официально стал видом спорта, а уже в ближайшие годы он может быть рекомендован в программу Олимпийских игр.

Корреспондент Nevasport потренировался с президентом Федерации мас-рестлинга Санкт-Петербурга Алексеем Вахитовым и узнал, что это за якутская забава.

Федерация по данному виду спорта появилась в Петербурге совсем недавно. Петербургская сборная по мас-рестлингу еще только начинает свой путь к вершине национальных соревнований, шанс попасть в нее есть почти у каждого, так что начинайте тренироваться прямо сейчас.