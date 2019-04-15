Поклонники знаменитого сериала «Игра престолов» наконец дождались старта восьмого сезона. В день выхода нового сезона Nevasport рассказывает, за кого болеют актёры, сыгравшие главные роли в сериале.

Кит Харингтон (Джон Сноу)

За какую команду болеет Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, не знает никто. Но в прошлом году актёр ходил на теннисные матчи Уимблдона с полузащитником «Ливерпуля» Адамом Лалланой – наверняка Кит следит за выступлениями команды своего друга.

Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер)

Сыгравший сира Джейме Николай Костер-Вальдау поддерживает английский «Лидс Юнайтед», выступающий в Чемпионшипе. В клубе были чрезвычайно рады тому, что среди поклонников есть столь именитый актер. Фанаты сразу же подарили звезде сериала членскую карточку «Лидса».

Шон Бин (Эддард Старк)

Шон Бин мог стать не только футбольным болельщиком, но и профессиональным игроком, однако ему помешала травма – во время ссоры он разбил стеклянную дверь и сильно порезал ногу. Мечтой детства актёра было выступление за клуб «Шеффилд Юнайтед» — именно его он и поддерживает до сих пор.

Джон Брэдли (Сэмвелл Тарли)

Джон Брэдли запомнился фанатам как толстый неуклюжий Сэм, однако не все знают, что актёр является заядлым болельщиком футбола. У Брэдли есть сезонный абонемент на «Олд Траффорд»: актер давно болеет за английский «Манчестер Юнайтед». В одном из интервью он рассказывал, что восхищается игрой Маркуса Рэшфорда.