Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, в каком случае он согласится на бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее Конор Макгрегор написал в «Твиттере» о том, что его новый бой с Хабибом покажет всё, однако россиянин посоветовал ирландцу что-нибудь выиграть для начала, чтобы рассчитывать на реванш с чемпионом UFC. Также Нурмагомедов напомнил Макгрегору об отсутствии у ирландца побед с 2016 года — последний раз в октагоне ирландец выигрывал больше двух лет назад.

Напомним, 6 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бою против Конора Макгрегора. После поединка между командам началась потасовка, за которую обоих бойцов дисквалифицировали на долгий срок.