Уже 20 апреля в Петербурге состоится турнир UFC Fight Night, главным событием которого станет противостояние Алексея Олейника и Алистара Оверима. О них Nevasport еще расскажет, а пока поговорим о других поединках основного карда, и начнем с боя между средневесами Кшиштофом Йотко и Аленом Амедовским.

Поляк Йотко выступает в UFC шестой год, и все это время его бросает от победных серий к провальным. Начал он с победы, затем последовали одно поражение и пять побед подряд, а три последних боя Кшиштоф проиграл. Всего в смешанных единоборствах Йотко проиграл четыре раза — до UFC он был непобедим.

Примерно то же происходит сейчас с его соперником, македонцем Аленом Амедовским, на счету которого восемь побед в восьми боях. Но если Йотко до UFC не бился в серьезных и известных организациях, то Амедовский провел два боя в Bellator, и в обоих одолел соперника нокаутом. Оба раза ему хватало одного раунда, а во втором поединке против Ибрагима Мане Амедовский нокаутировал француза за восемь секунд. Это впечатляет. Предыдущие шесть боев в ММА македонец побеждал исключительно техническим нокаутом — он не оставляет сопернику шансов провести все раунды от начала и до конца.

Изначально вместо Амедовского драться с Йотко должен был Роман Копылов, но у россияна обнаружилось растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата плечевого сустава, поэтому шанс предоставили македонцу, для которого бой против Йотко станет первым в UFC.

Йотко же должен был драться еще в Москве против Адама Яндиева, но снялся по неизвестным причинам. Видимо, поляк очень хочет в Россию, раз готов сразиться с таким нокаутером, пусть и дебютантом в UFC.