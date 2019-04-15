Главный тренер хоккейной команды «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан прокомментировал подписание клубом российского нападающего Никиты Гусева. Слова специалиста приводит местный портал SinBin.Vegas.

Галлан заявил, что не собирается давать никаких обещаний до дебюта Гусева в команде: «Завтра он присоединится к нашей команде, и мы посмотрим, к чему это приведет». Галлану нравится текущий состав «Вегаса», который прошел весь регулярный чемпионат НХЛ.

О Гусеве рулевой «Голден Найтс» отозвался положительно: «Знаю, что он очень высококлассный игрок. Посмотрим, как он проявит себя на тренировке». Однако, как считает Галлан, у команды не было необходимости подписывать игрока прямо сейчас.

Напомним, Никита Гусев на прошлой неделе разорвал контракт со СКА после вылета команды из плей-офф Кубка Гагарина и перешел в «Вегас Голден Найтс».

Вчера, 14 апреля, «Вегас» обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:3 и повел в серии 2:1.