Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме рассказал об отношении его и команды к главному тренеру клуба Юрию Сёмину.

В интервью «Российской Газете» Гильерме заявил, что Семин — особенный человек для команды и для него, поэтому голкиперу важно, чтобы тренер остался на своем посту. «Он мой футбольный отец. Когда я переходил в «Локомотив», Семин был президентом клуба», — сказал Гильерме. Контракт Юрия Семина с «Локомотивом» заканчивается в текущем сезоне.

Помимо этого Гильерме рассказал о работе с тренером. Голкипера не тревожит, что Семин так часто кричит на тренировках: «Это его стиль. Мы все понимаем. Он ругает нас, но не обижает».

Напомним, Гильерме выступает за московский «Локомотив» с 2007 года.