Бывший футболист сборной России Алексей Смертин рассказал о своем хобби — бегать марафоны.

По словам Смертина, Бостонский марафон он побежит впервые, это последний марафон из мэйджоров. Спортсмен отметил, что поставил цель пробежать все шесть главных марафонов. он рассказал, что этот марафон более холмистый и, скорее всего, один из самых сложных после Нью-Йоркского.

Смерти заявил, что готовиться к марафонам в России непросто, хотя этой зимой на улице не было скользко, поэтому была возможность бегать на свежем воздухе.

«В этом году я ещё пробегу марафон в Москве, собственно с него я начал. Московский марафон по сравнению с другими молодой, пройдёт только в седьмой раз, но по той поступи прогресса, который виден, по увеличению участников думаю, что он потихонечку приближается к топовым соревнованиям», — сказал Смертин, слова которого приводит телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге состоится открытый чемпионат города по полумарафону, из-за которого движение на некоторых улицах будет ограничен.

21 апреля будет полностью перекрыто движение по Крестовскому проспекту от улицы Рюхина до Южной дороги. Движение будет ограничено в период с 10:50 по 14:00.