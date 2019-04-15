Японский волейбольный клуб «Панасоник Пантерз» дважды подряд стал чемпионом страны среди мужских команд.

В финальной серии команды из Хиракаты два раза победила «Тандерз» из Хиросимы — 3:2, 3:0.

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский, который выступает за «Сантори Санбёрдз», получил ряд индивидуальных наград. Он стал наиболее результативным игроком, набрав 736 очков в 32 матчах. Дмитрия также признали лучшим нападающим турнира и включили в символическую сборную.

Кроме того, в символическую сборную чемпионата попали поляк Михал Кубяк, австралиец Томас Эдгар и японцы Тайси Онодера, Фукацу Хидетоси и Кендзи Сирасава.

Напомним, Мусэрский перешёл в «Сантори Санбёрдз» летом 2018 года. В российском чемпионате волейболист выступал за белгородское «Белогорье», с которым выигрывал чемпионат России, Лигу чемпионов, Кубок ЕКВ и клубный чемпионат мира. Со сборной России Мусэрский выиграл золото Олимпиады в 2012 году.