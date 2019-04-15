Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал о своем положении в уфимском клубе.

По словам Кадейкина, у него ещё год контракта с «Салаватом Юлаевым», а когда он пришёл в клуб, ему предложили подписать новое соглашение, что он с удовольствием сделал, о чём вообще ни на секунду не пожалел.

«СКА может меня забрать? Не знаю, что значит «забрать». Я себе не очень представляю такую ситуацию. Если не отдадут, то не заберут. Когда начинаются такие разговоры, то комментарии игрока спрашивать бессмысленно, потому что это дело клубов. Как клуб решит, так и будет. Я об этом ничего не знаю», — заявил Кадейкин.

Хоккеист, слова которого приводит «Горобзор», добавил, что его согласие на трансфер не требуется и его никто не спрашивает. Он рассказал, что разговаривал со своим агентом, но тот ничего не знает.

Ранее сообщалось, что руководство питерских армейцев проявляет интерес к защитнику уфимцев Захару Арзамасцеву и форварду Александру Кадейкину. У защитника «Салавата» контракт истекает по окончании сезона, Кадейкин по соглашению отыграет за полуфиналистов Кубка Гагарина ещё год.

Захар Арзамасцев провел в этом сезоне провел 40 матчей за «Салават«, набрав 15 очков. Александр Кадейкин сыграл за уфимцев 56 матчей за последний игровой год, забросив 6 шайб и сделав 14 результативных передач.