Хоккейный клуб СКА поздравил болельщиков с международным днем культуры. Сообщение появилось в официальном «Твиттере» команды.

«Отметьте по-петербургски», — написала пресс-служба СКА, прикрепив фото нападающего Михаила Дергачева с книгой. В руках у хоккеиста — сочинения Гая Юлия Цезаря.

День культуры отмечается в мире с 1935 года. Этот праздник появился благодаря Пакту Рериха — международному договору «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников».

Напомним, в этом сезоне в КХЛ СКА вылетел в полуфинале Кубка Гагарина, уступив 4:3 в серии в московскому ЦСКА. Сегодня, 15 апреля, состоится второй матч финальной серии турнира, в котором ЦСКА сразится с омским «Авангардом». 88 процентов читателей Nevasport согласно опросу на сайте будут поддерживать омскую команду. Первый матч остался за московскими армейцами.