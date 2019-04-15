Фанатов «Динамо» обвиняют в вандализме — поклонники бело-синих на свой лад разукрасили стену Виктора Цоя на Арбате. Nevasport вспоминает о других случаях порчи чужого имущества футбольными болельщиками.

Россия во время чемпионата мира казалась раем на земле. Люди с разным менталитетом и разных национальностей были словно братья. Но как всегда пришли англичане и все испортили. Вернее, один англичанин, который испортил он не все, а «всего лишь» памятник Федору Черенкову возле «Открытия Арены».

На груди легенды «Спартака» фанат сборной Англии большими красными буквами вывел ENGLAND. Однако уе через час после матча появилось видео, на котором фанат извиняется за свой поступок — он не ожидал, что надпись так обидит россиян. Ладно, на первый раз прощаем.

Когда чемпионат мира закончился, в Петербурге появилось граффити с изображением Станислава Черчесова. Не всем рисунок пришелся по душе. Сначала тренеру «отрезали палец». По слухам, сделали это фанаты «Зенита», которым жест Черчесова показался похожим на приветствие болельщиков польской «Легии».

После того, как поверх испорченного было нарисовано новое граффити, подключились другие вандалы. Красными неразборчивыми буквами кто-то написал на Черчесове: «Почему мундиаль в гомофобной стране?». Даже подпись оставили, но до сих пор не доказано, что сделал это именно автор, которому автограф принадлежит.

А в начале апреля этого года в Екатеринбурге на набережной реки Исети появилось граффити, прямо намекающее на его авторов. Black-orange supporters — таково содержание рисунка, и именно так можно назвать болельщиков местного «Урала» — черно-оранжевая поддержка. «Поддержка» себя выдавать не стала, и авторов граффити так и не вычислили.

Но самая нелепая история, связанная с граффити, случилась в Англии два года назад. Фанаты «Кристал Пэлас» нашли способ деморализовать футболистов «Мидлсбро» перед очной встречей — разрисовать клубный автобус. Не самые умные болельщики все перепутали и испортили транспорт своей же команды. И пусть на автобусе не написали ничего плохого — название клуба на фоне красно-синих цветов — над позорной осечкой посмеялись обе стороны.