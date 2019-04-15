Киберспортивная команда OG, выигравшая в прошлом году чемпионат мира по Dota2, разочаровала своих болельщиков выступлением в шоу-матче против ботов OpenAI. Искусственный интеллект победил человеческий разум со счетом 2:0. Вторая карта при этом закончилась менее чем за 20 минут.

В условиях шоу-матча был прописан выбор героев только из короткого списка — 17 из 117 существующих. Участникам также запрещалось пользоваться Divine Rapier, Bottle, иллюзиями, призывом существ и сканированием карты.

В пользу ботов сыграло и то, что доступный на всю команду курьер был неуязвим, если играл за робокоманду.

OpenAI исследует искусственный интеллект с 2015 года. Цель основателей, одним из которых является Илон Маск, развивать открытый, дружественный ИИ.