Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила эстрадную певицу Аллу Пугачеву с днем рождения. Пост с фотографией народной артисткой СССР Тарасова разместила в своем аккаунте в «Инстаграме».

«Той женщине, которая поет — Браво! Поздравления, пожелания и наша любовь!» — написала тренер, вспомнив одну из главных песен Пугачевой в её карьере. Сегодня, 15 апреля, певице исполнилось 70 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova) 15 Апр 2019 в 1:11 PDT

Помимо тренерской деятельности Татьяна Тарасова также является экспертом на телевидении. Последний турнир по фигурному катанию, который прокомментировала Тарасова — командный чемпионат мира World Team Trophy. Сборная России заняла на этих соревнованиях третье место, пропустив вперед сборные США и Японии.