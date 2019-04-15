Легенда мирового биатлона Уле Эйнар Бьорндален в интервью Марии Командной в очередной раз высказался в отношении россиянина Александра Логинова, отбывшего двухлетнюю дисквалификацию за применение эритропоэтина.

По мнению Борндалена, нельзя сравнивать допинговые истории Логинова с норвежцами Мартином Сундбю или Терезой Йохауг, поскольку первый превысил дозировку препарата от астмы, а вторая получила допинг, намазав губы бальзамом. Российский же биатлонист попался на эритропоэтине, считающемся очень сильным допингом.

«Тут много неясного, люди хотят знать, как ЭПО попал в организм. Хуже всего, что он не говорит об этом. Я уверен, что Логинову тяжело, но он должен начать говорить. Иначе это не прекратится. Когда люди ничего не объясняют, то непонятно, как же им продолжать верить», — заявил Бьорндален.

Он отметил, что вероятно такое молчание со стороны и спортсмена, и федерации — следствие культурных различий России и Норвегии.

На чемпионате мира в Эстерсунде Логинов завоевал серебряную медаль в спринте и бронзовую в эстафете. Также спортсмен занял второе место в общем зачёте Кубка мира.