Петербургский хоккейный клуб СКА хочет продлить контракт с защитником Патриком Херсли, который истекает уже 30 апреля.

«СКА заинтересован в продлении контракта с Херсли, дальнейшие переговоры будут вестись позже», — пояснил «Чемпионату» агент Херсли Глеб Чистяков.

Один из шведских клубов предложил Херсли долгосрочный контракт.

В течение сезона, который закончился для петербургских армейцев на втором месте Западной конференции КХЛ, Херсли сыграл в 36 матчах регулярки и трижды сделал голевые передачи в плей-офф.

Сегодня, 15 апреля, состоится второй матч финальной серии турнира, в котором ЦСКА сразится с омским «Авангардом». 88 процентов читателей Nevasport согласно опросу на сайте будут поддерживать омскую команду.